"Забытые миром, но не "Азовом": военные показали людей, которые прячутся в подвалах "Азовстали"

Защитники Мариуполя принесли ребятишкам вкусности и пообщались с ними и их матерями.

В подвале завода "Азовсталь" в Мариуполе от роSSийских бомб прячутся около 1тыс. гражданских, преимущественно – женщины и дети. Все они уже много недель не видели солнечного света и очень хотят возвратиться домой.

Пережить это непростое время войны им помогают бойцы батальона "Азов". Защитники Мариуполя принесли детишкам вкусности и пообщались с ними и их матерями. Соответствующее видео опубликовано в YouTube "Азова".

Одна из матерей рассказала, что находится в подвале "Азовстали" со 2 марта. На предприятии работает муж. Она взяла маленькую дочь с собой, чтобы уберечь ее жизнь. Женщина отметила, что надеется на гуманитарный коридор, поскольку запасы еды уже заканчиваются.

Другая женщина рассказала, что провела в подвалах завода более 50 дней. Она – тоже родственница одного из сотрудников предприятия.

"Здесь, как нам показалось, было безопаснее всего на тот момент, когда мы сюда попали. Был обстрел, и наши дома были уже непригодны для жизни. Поэтому мы решили переместиться сюда. И с 25 февраля мы ту постоянно", - добавила она.

Сами дети рассказывают, что мечтают о том, чтобы безопасно выбраться из комбината. Они сдружились между собой и рассказывают, что будут дружить после эвакуации.

Напомним, ранее один из мариупольских защитников, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, рассказал, что роSSийские военные обстреливают завод "Азовсталь" с кораблей и бросают на него бомбы, способные уничтожить даже бункер.

На заводе "Азовсталь" находится полк "Азов", морпехи, правоохранители, пограничники и мирные жители, в том числе раненые. Враги мешают нормальной эвакуации, постоянно обстреливают город и штурмуют его. На этой неделе командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру изъятия военных Мариупольского гарнизона и укрывающихся на заводе мирных жителей.

Президент Владимир Зеленский говорил, что спасти людей из Мариуполя можно двумя путями: силой, если у нас будет необходимое оружие, или переговорами. Однако РоSSия на дипломатию пока не способна.

21 апреля президент РФ Владимир Путин скомандовал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать промышленную зону Мариуполя. В то же время, Путин приказал заблокировать территорию украинского города. Он, согласно цитатам роSSийских медиа, сказал, что стоит сохранить жизнь его оккупантам, и не надо "лезть в катакомбы".

В тот же день россияне начали бросать на "Азовсталь" бомбы.