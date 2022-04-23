РоSSийские войска обстреляли Попасную. Два человека погибли - Гайдай

После обстрелов роSSийских войск города Папасной в Луганской области погибли два человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Больше всего досталось Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, роSSийская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома. Только за вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Правда, выдержали не все. Так, вечером погиб 66-летний попаснянин, его жена ранена. Также в этом городе получил несовместимые с жизнью ранения еще один мужчина".

По его словам, оккупанты в течение минувших суток 12 раз обстреляли территорию области. В настоящее время зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске.