РоSSийские войска обстреляли Попасную. Два человека погибли - Гайдай

Город под плотным огнем россиян

РоSSийские войска обстреляли Попасную. Два человека погибли - Гайдай
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

После обстрелов роSSийских войск города Папасной в Луганской области погибли два человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Больше всего досталось Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, роSSийская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома. Только за вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Правда, выдержали не все. Так, вечером погиб 66-летний попаснянин, его жена ранена. Также в этом городе получил несовместимые с жизнью ранения еще один мужчина".

По его словам, оккупанты в течение минувших суток 12 раз обстреляли территорию области. В настоящее время зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске.

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