В Буче завершаются сбор и эксгумация тел погибших от рук роSSийских захватчиков — мэр

На территории освобожденной от роSSийских захватчиков Бучи заканчивается сбор и эксгумация тел граждан, погибших во время оккупации. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

«У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс – сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады. Цифра, которую имеем на сегодняшний день – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, работающих без выходных. Это означает, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи. Мы все еще считаем раненых», – заявил мэр города.

По его словам, среди жертв захватчиков есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела гражданских. Есть пациенты больницы, которых не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько защитников из Вооруженных сил Украины.

«Теперь главная задача, которую поставил перед коммунальщиками – идентифицировать каждого», - заявил Федорук.

Мэр добавил, что Бучанская городская рада обеспечивает все семьи погибших в Буче и на территории громады необходимой атрибутикой. В коммунальной ритуальной службе есть гробы, кресты, венки и таблички.

«Также есть необходимое количество мест на кладбище по улице Депутатской. Все бесплатно – за счет бюджета громады. За это отвечает руководитель ритуальной службы Капличный Сергей, его телефон: +380679523112. Мы хотим помочь семьям похоронить погибших в ближайшую неделю – до поминальных дней», - говорится в сообщении мэра города.

«Это наша общая беда. И это наша задача – сделать так, чтобы каждый невинно убиенный был идентифицирован и похоронен должным образом», - добавил Федорук.