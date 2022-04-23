"Жалкая подделка и неповторимый оригинал": в сети показали яркую фотожабу на русского оккупанта

В сети быстро набирает популярность мем-иллюстрация роSSийского солдата из так называемой второй армии мира. Вместо лица у него свиное рыло, на шее висят крестики, украденные из украинских домов, а из карманов выглядывают две бутылки с водкой, информирует Апостроф.

Такую яркую и точную работу создал украинский художник под ником Vague Sadan, показав главные "ценности" типичного россиянина.

После распространения иллюстрации пользователи социальных сетей обнаружили вероятный прототип для нее. На фотографии роSSийский оккупант, чьи лицо и поведение напоминают свинью.

Типичный портрет роSSийского оккупанта выглядит следующим образом: в одной руке пакет с награбленными вещами, а в другой оружие; за спиной украденный из украинского дома кондиционер, на форме криво нарисована современная нацистская символика "Z", а из карманов смотрятся незаменимый спутник россиян – водка.

"Теперь весь мир будет знать, что "роSSийский солдат" - это синоним словами "мародер", "насильник" и "убийца", - написал автор публикации.


Лиза Бровко, Апостроф

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