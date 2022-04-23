РоSSия усилила наступление на Украину за последние сутки, но прогресса нет, - разведка Британии
За два месяца войны РоSSии так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей.
Фото: АЗОВ
Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки, поэтому за последние 24 часа роSSийские войска не добились существенного продвижения.
В свежем отчете британской разведки отмечается, что за два месяца войны РоSSии так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей. Несмотря на возросшую активность, роSSийские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские ВСУ осуществляют успешные контратаки.
"РоSSийские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", - говорится в отчете.
Кроме того, несмотря на заявление властей РоSSии о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет роSSийское наступление на Донбассе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022