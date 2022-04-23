Рф вывела подводные лодки в Чёрное море: одесситов предупредили об опасности

РоSSийские захватчики вывели с крымской базы в открытое море четыре подводные лодки.

Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграмме.

«Ночь прошла в Одессе и области без обстрелов, хоть и с сигналами воздушной тревоги. Силы обороны надежно контролируют ситуацию, а также осуществляют контрдиверсионную работу... знаем, что враг вывел на патрулирование в Черное море четыре субмарины, вооруженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой», - отметил Братчук.

Представитель ОВА добавил, что речь идет о роSSийских подводных лодках проекта 877 "Палтус", которые способны запускать ракеты с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать.

Братчук также призвал жителей области соблюдать 23-24 апреля, во время встречи Пасхи - с чистыми помыслами и молитвами за нашу победу – требованиям воздушной безопасности и комендантского часа.