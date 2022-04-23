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2022-04-23
РоSSийское Минобороны заявляет лишь об одном погибшем на крейсере "Москва"
Шторм и мощный взрыв боеприпасов опрокинули крейсер и он начал тонуть, информирует
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Минобороны РФ официально сообщает лишь об одном погибшем во время инцидента с уничтожением ракетного крейсера "Москва". В то же время, по данным СНБО Украины, из всего полутысячного экипажа спаслись всего 58 человек. Об официальных данных роSSийской стороны
В сообщении также говорится, что эвакуироваться смогли якобы 396 членов экипажа.
Фразу о "русском военном корабле" адресовали именно “Москве”
Культовую фразу о «русском военном корабле» при атаке на остров Змеиный адресовали именно крейсеру “Москва”.
Информация о том, что его поразили украинскими ракетами "Нептун", поступила 14 апреля от Оперативного командования "Юг".
Оксана Коваль, ZN.ua