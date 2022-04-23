РоSSийское Минобороны заявляет лишь об одном погибшем на крейсере "Москва"

Шторм и мощный взрыв боеприпасов опрокинули крейсер и он начал тонуть, информирует ZN.ua.

РоSSийское Минобороны заявляет лишь об одном погибшем на крейсере
© Цензор.нет

Минобороны РФ официально сообщает лишь об одном погибшем во время инцидента с уничтожением ракетного крейсера "Москва". В то же время, по данным СНБО Украины, из всего полутысячного экипажа спаслись всего 58 человек. Об официальных данных роSSийской стороны сообщает государственное агентство ТАСС.

В сообщении также говорится, что эвакуироваться смогли якобы 396 членов экипажа.

Фразу о "русском военном корабле" адресовали именно “Москве”

Культовую фразу о «русском военном корабле» при атаке на остров Змеиный адресовали именно крейсеру “Москва”.

Информация о том, что его поразили украинскими ракетами "Нептун", поступила 14 апреля от Оперативного командования "Юг".


Оксана Коваль, ZN.ua

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