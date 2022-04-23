Bloomberg: Евросоюз рассматривает три варианта ограничений на роSSийскую нефть

Европейский союз вместе с США работает над шестым пакетом санкций против РФ . Обсуждаются три варианта ограничения на роSSийскую нефть, сообщает Bloomberg .

США и ЕС ведут переговоры о шагах, которые помогут ограничить импорт роSSийской нефти, сократить доходы РФ и лиц, поддерживающих режим главы Кремля Владимира Путина.

По данным Bloomberg, обсуждается полный запрет на нефть, установление предельной цены и механизм оплаты для удержания доходов, которые РФ получила с начала вторжения в Украину.

Отмечается, что западные лидеры опасаются, что прямое эмбарго ЕС на роSSийскую нефть может привести к резкому росту цен и поможет РФ получить еще больше доходов. В то же время, единогласия относительно ограничений на роSSийскую нефть в ЕС пока нет.

Ряд стран, включая Германию и Венгрию, выступают против полного запрета на роSSийскую нефть и газ.

Однако, как пишет Bloomberg, достичь консенсуса по ограниченному запрету на сырую нефть будет проще, чем сократить импорт дизельного топлива и других продуктов.