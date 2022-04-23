Сытник: «Стратегически правильно – предоставить и.о. руководителя САП полномочия, которые обеспечат автономию органа»

История с конкурсом на нового руководителя САП откровенно позорна и не приближает Украину к стандартам ЕС, членства в котором мы стремимся, информирует ZN.ua.

Сытник: «Стратегически правильно – предоставить и.о. руководителя САП полномочия, которые обеспечат автономию органа»
© НАБУ / Flickr

Тот факт, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не имеет настоящей автономии, оказывает негативное влияние на расследование коррупционных преступлений, заявил экс-директор НАБУ Артем Сытник. Он считает стратегически правильным наделить и.о. руководителя САП такими полномочиями, чтобы антикорпрокуратура стала автономной.

«История взаимоотношений с САП развивалась динамично. В ней были разные периоды. Но у нас есть результаты. И это результаты совместной работы. То, что САП не имеет настоящей автономии, негативно влияет на ситуацию с расследованием коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами высшего звена. История с конкурсом на нового руководителя САП откровенно позорна и, очевидно, не приближает Украину к стандартам ЕС, членства в котором мы стремимся», – отметил Сытник.

По его словам, это реально проблема, когда исполняющий обязанности руководителя САП не может назначить даже прокурора по какому-то делу. Сейчас все эти вопросы решает генеральный прокурор.

«Это действительно было проблемой, но могу сказать, что в последние полгода я не могу пожаловаться на проблемы во взаимоотношениях с Ириной Венедиктовой. В то же время, считаю стратегически правильным наделить и.о. руководителя САП такими полномочиями, чтобы полностью обеспечить автономию антикоррупционной прокуратуры», – добавил Сытник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
Макрон пообещал предоставить Украине противотанковые ракеты "Милан" и САУ "Цезарь"Макрон пообещал предоставить Украине противотанковые ракеты "Милан" и САУ "Цезарь"
НАБУ разрушило касту неприкосновенных – СытникНАБУ разрушило касту неприкосновенных – Сытник
Сытник о своей каденции в НАБУ: «Для институции очень важно, что не произошло политического увольнения»Сытник о своей каденции в НАБУ: «Для институции очень важно, что не произошло политического увольнения»
Давление на НАБУ началось с первым расследованием – СытникДавление на НАБУ началось с первым расследованием – Сытник
Дания планирует предоставить Украине еще больше оружия, - ФредериксенДания планирует предоставить Украине еще больше оружия, - Фредериксен
Некоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД ТурцииНекоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД Турции
Ни один бункер их не спасет: названы имена роSSийских коммандиров, которые приказывают обстреливать ХарьковщинуНи один бункер их не спасет: названы имена роSSийских коммандиров, которые приказывают обстреливать Харьковщину
Новый пакет санкций США задел организации, которые помогали обходить санкцииНовый пакет санкций США задел организации, которые помогали обходить санкции
"За которых стыдно": в Укрзалізниці разоблачили четырех агентов, которые активно передавали данные оккупантам"За которых стыдно": в Укрзалізниці разоблачили четырех агентов, которые активно передавали данные оккупантам
В Европарламенте призывают ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из МариуполяВ Европарламенте призывают ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя
Последние новости
Подгружаем последние новости