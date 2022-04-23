Сытник: «Стратегически правильно – предоставить и.о. руководителя САП полномочия, которые обеспечат автономию органа»

Тот факт, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не имеет настоящей автономии, оказывает негативное влияние на расследование коррупционных преступлений, заявил экс-директор НАБУ Артем Сытник. Он считает стратегически правильным наделить и.о. руководителя САП такими полномочиями, чтобы антикорпрокуратура стала автономной.

«История взаимоотношений с САП развивалась динамично. В ней были разные периоды. Но у нас есть результаты. И это результаты совместной работы. То, что САП не имеет настоящей автономии, негативно влияет на ситуацию с расследованием коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами высшего звена. История с конкурсом на нового руководителя САП откровенно позорна и, очевидно, не приближает Украину к стандартам ЕС , членства в котором мы стремимся», – отметил Сытник.

По его словам, это реально проблема, когда исполняющий обязанности руководителя САП не может назначить даже прокурора по какому-то делу. Сейчас все эти вопросы решает генеральный прокурор.

«Это действительно было проблемой, но могу сказать, что в последние полгода я не могу пожаловаться на проблемы во взаимоотношениях с Ириной Венедиктовой. В то же время, считаю стратегически правильным наделить и.о. руководителя САП такими полномочиями, чтобы полностью обеспечить автономию антикоррупционной прокуратуры», – добавил Сытник.