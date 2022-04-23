Украина работает по ленд-лизу не только с США, но и с Евросоюзом, - ОП
"Это позволит ускорить отправку военной техники в Украину на фоне роSSийского вторжения".
Украина работает по вопросу о ленд-лизе не только с США, но и с европейскими партнерами.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона, передает "Радио Свобода".
"Законопроект о ленд-лизе уже был рассмотрен в Сенате США, сейчас ожидается его рассмотрение в Палате представителей. Следующая неделя в конгрессе США сессионная, поэтому Украина ожидает дальнейшего прохождения этого законопроекта. По опыту Второй мировой войны известно, что все решения по ленд- лизу помогают приблизить победу. Поэтому этот законопроект о ленд-лизе имеет для Украины историческое значение. Это позволит ускорить отправку военной техники в Украину на фоне роSSийского вторжения", - Сибига.
По его словам, вопрос ленд-лиза обсуждался во время визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля.
"Наши потребности доведены до сведения Германии, диалог у нас происходит на постоянной основе. В рамках Европейского союза для закупки вооружения для Украины на первоочередные нужды выделено 1,5 млрд евро. Соответственно возможностям того или иного государства", - рассказал Сибига.
Напомним, впервые со Второй мировой войны США могут ввести программу ленд-лиза. Если соответствующий законопроект, одобренный Сенатом 7 апреля, поддержит Палата представителей и его подпишет президент США Джо Байден, Киев получит американское оборонное оружие и средства по более простой процедуре. Другими словами, вооружение до нас будет доходить быстрее, а его качество, вероятнее всего, значительно улучшится. Подробнее читайте в материале LB.ua "Ленд-лиз для Украины: США идут на чрезвычайный шаг в поставках вооружений".