Эвакуация жителей Мариуполя может начаться в полдень – Верещук

Из города будут эвакуировать детей, женщин и пожилых людей, информирует ZN.ua.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что эвакуацию мирных жителей города Мариуполя планируют начать в субботу, 23 апреля, примерно в 12:00.

"Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра ПортCity. Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию", - отметила Верещук в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua

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