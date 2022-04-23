Эвакуация жителей Мариуполя может начаться в полдень – Верещук

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что эвакуацию мирных жителей города Мариуполя планируют начать в субботу, 23 апреля, примерно в 12:00.

"Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра ПортCity. Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию", - отметила Верещук в Telegram.