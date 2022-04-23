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2022-04-23
Согласия по эмбарго на роSSийскую нефть среди стран ЕС пока нет - министр экономики Франции
Но это вопрос скорее недель, чем месяцев.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер считает, что Европейский Союз одобрит эмбарго на роSSийскую нефть в ближайшие недели, несмотря на отсутствие согласия на сегодняшний день всех стран ЕС. Об этом он сообщил в интервью
По его словам, вопрос о запрещении импорта газа пока не стоит. Но эмбарго на нефть это – «скорее вопрос недель, чем месяцев».
Однако, признал министр, это решение еще даже не зарегистрировано.
Лия Ильченко, ZN.ua