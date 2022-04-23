Войска РФ обстреляли Попасную: двое погибших и один ранен

Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий возле Рубежного и Попасной, информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли Попасную: двое погибших и один ранен
© Сергей Гайдай / Facebook

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты Попасную. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей и один человек получил ранения.

"В результате обстрелов жилых кварталов Попасной и Рубежного повреждены три жилых объекта. В Попасной прямо на улице погибли два человека и один получил ранения", - отметил Гайдай в Facebook.

По его словам, войска РФ наступают вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, интенсивно обстреливают наши войска с целью их вытеснения.

Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий возле Рубежного и Попасной.

Гайдай подчеркнул, что на Донбассе за прошедшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.


Анна Конюченко, ZN.ua

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