Офис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 595 детей, 387 — получили ранения

208 детей погибли.

Офис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 595 детей, 387 — получили ранения
© Dochkimateri.com

По состоянию на утро 23 апреля 2022 года более 595 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. Официальное количество жертв среди детей за последние два дня не изменилось — 208, однако возросло число раненых — 387, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Сообщается, что 1 500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
ООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в УкраинеООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в Украине
"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times
Гарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — ДжонсонГарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — Джонсон
Ближайшие четыре недели: в кулуарах Белого дома заговорили об исходе ситуации в УкраинеБлижайшие четыре недели: в кулуарах Белого дома заговорили об исходе ситуации в Украине
В РФ арестовали оппозиционера Кара-Мурзу за "фейки" о войне в УкраинеВ РФ арестовали оппозиционера Кара-Мурзу за "фейки" о войне в Украине
Украине из США начали поступать системы залпового огня — НуландУкраине из США начали поступать системы залпового огня — Нуланд
РоSSия может привлечь к боям на востоке Украины более 1000 вагнеровцев – чиновник НАТОРоSSия может привлечь к боям на востоке Украины более 1000 вагнеровцев – чиновник НАТО
Министры культуры из более чем 20 стран мира посетили Украинский павильон на Венецианской биенналеМинистры культуры из более чем 20 стран мира посетили Украинский павильон на Венецианской биеннале
США начали передавать РСЗО Украине, в Белом доме сообщили подробности: "Уже меняют ситуацию"США начали передавать РСЗО Украине, в Белом доме сообщили подробности: "Уже меняют ситуацию"
США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, – НуландСША начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, – Нуланд
Последние новости
Подгружаем последние новости