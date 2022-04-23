Офис генпрокурора: С начала вторжения РФ в Украине пострадали более 595 детей, 387 — получили ранения

По состоянию на утро 23 апреля 2022 года более 595 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ . Официальное количество жертв среди детей за последние два дня не изменилось — 208, однако возросло число раненых — 387, сообщает Офис генпрокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.