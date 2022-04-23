РоSSийская группировка, участвовавшая в пытках в Буче, понесла потери в районе Изюма - Генштаб

В районе города Скадовск враг развернул батарею С-300ВМ.

РоSSийская группировка, участвовавшая в пытках в Буче, понесла потери в районе Изюма - Генштаб

По состоянию на утро 23 апреля, противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по укреплению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. С целью уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково", - отмечают в Генштабе.

Согласно данным, в настоящее время сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-роSSийской границе с обвинением в них представителей сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобужском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредоточивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.

"Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и логистического обеспечения группировки", - сообщают в Генштабе.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимала активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

На Запорожском направлении с целью усиления своей группировки противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.

На Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.

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