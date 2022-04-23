G20 не может эффективно работать с Россией за одним столом – Фриланд

Представители РФ блокируют все документы, в которых говорится об осуждении ее вооруженной агрессии против Украины, информирует ZN.ua .

Каждый раз, когда роSSийские официальные лица берут слово, США , Канада, Великобритания и западные партнеры демонстративно покидают зал заседаний или выключают видеосвязь. G20 также не смогли согласовать традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, ведь РоSSия постоянно блокирует все резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.

"Большая двадцатка не может эффективно работать с Россией за столом переговоров", - заявила Министр финансов Канады Христя Фриланд на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко в Вашингтоне.



