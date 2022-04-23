Бои в Мариуполе срывают планы Кремля по прогрессу на Донбассе – британская разведка

Несмотря на усиление активности, роSSийские войска не добились значительных успехов за последние 24 часа, их усилиям препятствуют украинские контратаки, сообщает в своем твиттере Минобороны Британии.

"Воздушным и морским силам РФ не удалось установить контроль ни в одной из областей ввиду эффективности ПВО и морской обороны Украины, это уменьшает их способность добиваться значительного прогресса", - уточняют в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/9HFqZQlmbe — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 23, 2022

Несмотря на заявление о завоевании Мариуполя, там продолжаются тяжелые бои, срывающие попытки россиян захватить город, что еще больше замедляет желаемый для них прогресс на Донбассе.