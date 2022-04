Бои в Мариуполе срывают планы Кремля по прогрессу на Донбассе – британская разведка

Несмотря на усиление активности, роSSийские войска не добились значительных успехов за последние 24 часа, их усилиям препятствуют украинские контратаки, сообщает в своем твиттере Минобороны Британии.

"Воздушным и морским силам РФ не удалось установить контроль ни в одной из областей ввиду эффективности ПВО и морской обороны Украины, это уменьшает их способность добиваться значительного прогресса", - уточняют в сообщении.