Литва, Латвия и Эстония требуют расширения присутствия НАТО в регионе

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призывают ввести запрет на импорт роSSийской нефти и газа. Они также заявили о намерении увеличить расходы на оборону и высказались за постоянное присутствие дивизий НАТО в Балтийском регионе на фоне войны РоSSии против Украины. Об этом свидетельствует совместное заявление глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии.

«На предстоящем саммите НАТО в Мадриде мы будем стремиться одобрить будущую Стратегическую концепцию НАТО, а также значительно укрепить долгосрочные решения НАТО в области сдерживания и обороны и восточный фланг НАТО», - говорится в заявлении.

В заявлении также сказано, что для предотвращения любой потенциальной агрессии, странам Балтии необходимы современные решения постоянной защиты.

«Необходимо большее присутствие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Для обеспечения постоянного присутствия союзников в странах Балтии потребуются три боеспособных дивизии, по одной в каждой из стран Балтии, предназначенные для коллективной обороны и способные объединять местные силы национальной обороны», - отмечается в заявлении.

Премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Кая Каллас заявили, что каждая дивизия должна включать в себя бригаду готовности союзников с необходимыми возможностями поддержки на основе усиленных боевых групп.

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии также отметили, что планируют продолжать увеличивать свои национальные оборонные бюджеты как минимум до 2,5% ВВП .

«Мы продолжим совместную работу по закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и изучим другие варианты дальнейшей координации деятельности по наращиванию потенциала. Мы разработаем общие процедуры, чтобы государства могли оказывать военную и невоенную помощь друг другу или нескольким странам Балтии по их просьбе», - говорится в совместном заявлении.