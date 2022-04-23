Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям рф: "О какой безопасности может идти речь?"

Министр обороны Алексей Резников обвинил ООН в попустительстве военным преступлениям РФ

Статью Резникова цитирует Минобороны.

"В войне РоSSии против Украины погибли также послевоенные мировой порядок и безопасность. РоSSия совершила все то, для предупреждения чего создавались международные институты безопасности. Как может Совет Безопасности ООН , где Москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств-членов ОБСЕ напало на другое и убило тысячи мирных граждан?

Эти организации не сработали. Как Лигу Наций, их должна заменить новая и более эффективная система международных институций, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств", - утвержает Резников.

По словам министра, архитектура этой новой системы должна опираться на опыт Украины.

Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, рассчитывая, что подписи мировых лидеров на документе "чего-то стоят".

"Но в 2008 году Германия и Франция заблокировали наше вступление в НАТО, фактически поощряя агрессора. В августе 2008 года РоSSия вторглась в Грузию, и мир закрыл глаза. В 2014 году РоSSия атаковала Украину и мир решил не вмешиваться. Сейчас роSSийские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир неспособен остановить это", - возмутился Резников.

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украине нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных территорий.

Также необходимо ввести тотальное мировое эмарго на роSSийские нефть и газ, а также реальные санкции против роSSийских банковской системы и торговли.

"Если вы это все сделаете, роSSийские захватчики будут выгнаны из Украины за несколько месяцев", - подчеркнул министр.