"Покруче Чернобаевки": ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна

танк, роSSийская техника, война

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили передовой командный пункт роSSийских оккупантов в Херсонской области.

Об этом рассказал cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью роSSийскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину.

Алексей Арестович

«Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших роSSийских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт», — отметил Арестович.

роSSийская военная техника танк рф черниговская область


Алексей Ионов, politeka.net

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