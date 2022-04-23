"Покруче Чернобаевки": ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили передовой командный пункт роSSийских оккупантов в Херсонской области.

Об этом рассказал cоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью роSSийскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину.

«Это покруче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших роSSийских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна. Взрывалось долго. Передовой командный пункт», — отметил Арестович.