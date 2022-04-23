Оккупанты с утра обстреляли Николаев: подробности и видео

В субботу утром, 23 апреля, оккупанты нанесли удары по Николаеву. Несмотря на то, что в городе не объявляли воздушную тревогу, прогремели мощные взрывы. Всех просят оставаться в укрытиях, информирует Апостроф.

Об этом сообщает местный канал в Telegram " Новости Николаева", опубликовав видео с камер видеонаблюдения, где слышен громкий взрыв.

Так, местных жителей предупредили о серии взрывов со сторон оккупантов. Сообщается, что залпы со стороны Херсона. Самый первый мощный взрыв прогремел в 5:35 утра.

"Оперативная обстановка в Николаеве - в городе по прежнему слышны взрывы. Воздушную тревогу не объявляли, но всё таки старайтесь беречь себя и не покидать укрытие", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/truexanewsua/43124

Ранее мы писали, что вечером 18 апреля роSSийские боевики нанесли мощные удары по Николаеву. Местные жители сообщили о взрывах в разных районах города. Также в некоторых районах а также пригороде Николаева пропало электричество. Как рассказали некоторые жители, вибрация от взрывов была настолько сильной, что в некоторых домах начала течь из кранов вода.


Екатерина Глянько, Апостроф

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