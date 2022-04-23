Генсек ООН посетит Киев после визита в Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш посетит Украину на следующей неделе. Он проведет рабочую встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля. Он также встретится с сотрудниками агентств ООН , чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи народу страны. Накануне, 26 апреля он посетит Москву, соответствующие планы Генсека обнародованы на официальном сайте Организации.

Ранее, 19 апреля постоянные представительства Украины и РФ при Организации Объединенных Наций получили письма с просьбой со стороны Гутерриша встретиться з президентами Зеленским и Путиным.