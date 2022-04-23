Украина получит оружие, которое изменит "правила игры": Арестович сказал, что ждет россиян

Алексей Арестович

Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину, правила игры на поле боя будут изменены.

Об этом в интервью Фейгин Live заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

«На Западе началось соревнование, кто больше оружия даст Украине. Сегодня американцы объявили второй пакет помощи... И не только американцы. Голландцы, англичане, возможно, немцы и многие, многие другие. И БПЛА разведывательные, специально доработанные для украинских условий... Много чего вкусного поставляется", – пояснил Арестович.

украинские военные, бойцы ВСУ

Советник главы ОП уверен, что это оружие изменит «правила игры» на поле боя.

«Как только это все приедет, горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц. Потому что они дальнобойнее, чем роSSийские. Это значит, что будет выиграна контрбатарейная борьба... И это тупичок. Это то, что в англоязычной терминологии называется "оружие, меняющее правила игры". И этот песец подбирается на мягких лапках к роSSийской армии на территории Украины", – отметил Арестович.

роSSийская техника, враг, война, танк

Добавим, ранее также стало известно, что ЕС согласился покупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Вооружение будет передано армии ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.


Катерина Петренко, politeka.net

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