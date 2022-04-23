Химическая атака в Мариуполе: постпред США в ОБСЕ высказал предположение о действующем веществе

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ прозвучал тезис о том, что во время штурма Мариуполя оккупанты могли использовать слезоточивый газ в сочетании с химическими веществами. Такое заявление сделал постоянный представитель США в этой международной организации Майкл Карпентер, передает Укринформ.

Напомним, вечером 11 апреля бойцы полка "Азов" заявили, что в Мариуполе войска РФ сбросили с БПЛА ядовитое вещество неизвестного происхождения. Основными симптомами среди пострадавших были головокружение, удушье, гиперемия лица, повышенное давление, сухость носоглотки, слизистых участков глаз, тахикардия.