Химическая атака в Мариуполе: постпред США в ОБСЕ высказал предположение о действующем веществе

Предположение высказал постоянный представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует ZN.ua.

Химическая атака в Мариуполе: постпред США в ОБСЕ высказал предположение о действующем веществе
© t.me/polkazov

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ прозвучал тезис о том, что во время штурма Мариуполя оккупанты могли использовать слезоточивый газ в сочетании с химическими веществами. Такое заявление сделал постоянный представитель США в этой международной организации Майкл Карпентер, передает Укринформ.

Напомним, вечером 11 апреля бойцы полка "Азов" заявили, что в Мариуполе войска РФ сбросили с БПЛА ядовитое вещество неизвестного происхождения. Основными симптомами среди пострадавших были головокружение, удушье, гиперемия лица, повышенное давление, сухость носоглотки, слизистых участков глаз, тахикардия.


Оксана Коваль, ZN.ua

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