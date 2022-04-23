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2022-04-23
ООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в Украине
За время войны международное гуманитарное право не просто игнорировалось оккупационными войсками, его и вовсе отбросили в сторону, констатируют в Мониторинговой миссии ООН по правам человека, информирует
© Интерфакс
РоSSийское вторжение почти два месяца назад ввергло Украину в кризис прав человека и гуманитарный кризис, который опустошил жизни мирных жителей по всей стране и за ее пределами. Такое заявление
«В течение этих восьми недель международное гуманитарное право не просто игнорировалось, но его, казалось бы, и вовсе отбросили в сторону», — сказала Бачелет.
Оксана Коваль, ZN.ua