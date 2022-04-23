ООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в Украине

РоSSийское вторжение почти два месяца назад ввергло Украину в кризис прав человека и гуманитарный кризис, который опустошил жизни мирных жителей по всей стране и за ее пределами. Такое заявление сделала в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав уважать международное право, в частности международное гуманитарное право.

«В течение этих восьми недель международное гуманитарное право не просто игнорировалось, но его, казалось бы, и вовсе отбросили в сторону», — сказала Бачелет.