В районе ответственности ОТГ "Восход" ликвидировали еще 130 оккупантов

На фоне новых жутких находок с массовыми захоронениями в Мариуполе, за последние сутки украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ликвидировали 130 захватчиков из личного состава оккупационной армии, сообщают на фейсбук-странице ОТУ.

Только за вчерашний день ВСУ отбили 3 вражеских атаки.