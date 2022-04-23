В районе ответственности ОТГ "Восход" ликвидировали еще 130 оккупантов

Между тем РФ использует по меньшей мере четыре подлодки для ракетных ударов по Украине, информирует ZN.ua.

В районе ответственности ОТГ
Фото: Flickr Минобороны Украины

На фоне новых жутких находок с массовыми захоронениями в Мариуполе, за последние сутки украинские военные в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" ликвидировали 130 захватчиков из личного состава оккупационной армии, сообщают на фейсбук-странице ОТУ.

Только за вчерашний день ВСУ отбили 3 вражеских атаки.


Оксана Коваль, ZN.ua

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