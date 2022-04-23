Новый тип дронов: в США разработали беспилотники специально под нужды украинских ВСУ

США разработали беспилотники специально для нужд украинской армии на войне с рф.

Дроны Phoenix Ghost, которые будут поставлены Украине, разрабатывались специально под требования украинских военных. Об этом сообщил представитель Пентагона, пишет DW. По его словам, они похожи на беспилотники Switchblade.

Соединенные Штаты, по данным Пентагона, разработали новый тип дронов, который отвечает требованиям украинской армии и будет еще усовершенствован. "В беседах с представителями Украины об их требованиях мы пришли к мнению, что эта специальная система очень хорошо соответствует их нуждам, особенно на востоке Украины", - заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби в четверг, 21 апреля.

Разработка системы беспилотных летательных аппаратов под названием Phoenix Ghost началась еще до военного вторжения РоSSии в Украину. Теперь эту систему, по словам Кирби, планируется доработать, с тем чтобы она еще лучше удовлетворяла потребности украинских военных.

Представитель Пентагона отметил, что для управления беспилотниками требуется минимальная подготовка. Новые дроны имеют сходство с беспилотниками-камикадзе Switchblade, которые США уже предоставили Украине, хотя и отличаются от них, сказал Кирби. В чем именно заключается разница, он не уточнил.