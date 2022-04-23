Украина готовит мощное контрнаступление — Подоляк

Украинские военные готовы к попыткам россиян зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и готовят мощное контрнаступление. Об этом сообщил советник ОП Михаил Подоляк в эфире единственного телемарафона.

"Вторая фаза будет или если они захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам, как это всегда бывает, то они попытаются окопаться на юге страны или востоке", - заявил он, однако отметил Сегодня Украине важно получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после этого начать очень мощные контрнаступления на роSSийские группировки.

"Я думаю, так и будет, потому что Украина с точки зрения тактической подготовки ориентируется лучше. Надо верить в Украину и в армию. Сегодня уже 58-й день войны. Надо верить в то, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне и президент постоянно работает по 14-15 часов в день", – добавил Подоляк.