Украина готовит мощное контрнаступление — Подоляк

"Надо верить в Украину и армию".

Украина готовит мощное контрнаступление — Подоляк
© Офис президента

Украинские военные готовы к попыткам россиян зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и готовят мощное контрнаступление. Об этом сообщил советник ОП Михаил Подоляк в эфире единственного телемарафона.

"Вторая фаза будет или если они захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам, как это всегда бывает, то они попытаются окопаться на юге страны или востоке", - заявил он, однако отметил Сегодня Украине важно получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после этого начать очень мощные контрнаступления на роSSийские группировки.

"Я думаю, так и будет, потому что Украина с точки зрения тактической подготовки ориентируется лучше. Надо верить в Украину и в армию. Сегодня уже 58-й день войны. Надо верить в то, что стратегическое планирование у нас на высоком уровне и президент постоянно работает по 14-15 часов в день", – добавил Подоляк.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
"Украина сама стала эталоном": эксперт рассказал, почему боеспособности ВСУ намного выше, чем у половины стран НАТО"Украина сама стала эталоном": эксперт рассказал, почему боеспособности ВСУ намного выше, чем у половины стран НАТО
Украина может завершить переговоры с потенциальными гарантами безопасности в течение недели — ПодолякУкраина может завершить переговоры с потенциальными гарантами безопасности в течение недели — Подоляк
РФ готовит новую провокацию: цинично планируют обвинить Украину в «терактах», что известноРФ готовит новую провокацию: цинично планируют обвинить Украину в «терактах», что известно
Украина выдвинула рф ультиматум, переговоры на грани: выяснилось, в чем он заключаетсяУкраина выдвинула рф ультиматум, переговоры на грани: выяснилось, в чем он заключается
Украина официально обратилась в Евросоюз с предложением запретить импорт энергоресурсов из РоSSии
Украина будет искать роSSийских военных преступников по всему миру: в СНБО рассказали деталиУкраина будет искать роSSийских военных преступников по всему миру: в СНБО рассказали детали
Украина может стать полноценным членом Евросоюза уже в 2024 году: что для этого нужноУкраина может стать полноценным членом Евросоюза уже в 2024 году: что для этого нужно
Возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с РоSSией, – ПодолякВозвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с РоSSией, – Подоляк
Четвертая по силе армия НАТО: эксперт объяснил, почему Украина может вступить в Альянс в ближайшее времяЧетвертая по силе армия НАТО: эксперт объяснил, почему Украина может вступить в Альянс в ближайшее время
Украина получит от Словении большое количество танков, - СМИУкраина получит от Словении большое количество танков, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости