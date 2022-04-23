"У нас нет времени ждать": в сети показали кадры из изуродованного оккупантами Мариуполя

Мариуполь, оккупанты, война

В сети появились свежие фото из Мариуполя, которые сделаны в апреле 2022 года.

В телеграмм-канале "Украина сейчас" опубликовали свежие кадры из изуродованного роSSийскими захватчиками Мариуполя.

"Мариуполь. Апрель 2022 года. На первых четырех фото – будни "Азова". На последующих – как живут те, кто остается в городе. Последнее фото – арт в поддержку нашим бойцам, которые удерживают "Азовсталь" – крепость Мариуполя и не дают роSSийским оккупантам захватить город полностью", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

Отметим, что тем временем, вице-премьер Украины Ирина Верещук в комментарии ВВС заявила, что эвакуация десятков тысяч людей, оставшихся в ловушке в Мариуполе, возможна только с помощью ООН. Однако, похоже, пока международная организация "всего лишь наблюдает за событиями", добавила Верещук.

"У нас нет времени ждать. Эти коридоры должны быть созданы в ближайшие дни", – сказала вице-премьер.

Позже появилась информация от Верещук о том, что возможно в субботу, 23 апреля, удастся все же провести гуманитарный коридор для вывоза из Мариуполя гражданских – детей, женщин и пожилых людей в первую очередь.

Ирина Верещук


Галина Струс, politeka.net

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