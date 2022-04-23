"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times

Погрузка ракет на лодки продолжалась и после начала вторжения, отмечают эксперты издания.

"Калибры" по Украине оккупанты запускают и с подлодок, - The Times
Російський підводний човен
Фото: The Times

Оккупанты применяют свои подводные лодки для ударов ракетами "Калибр" по территории Украины.

Об этом пишет The Times.

"Запуски ракет с глубины 50 метров под поверхностью трудно заметить даже с помощью спутников, но военно-морские эксперты утверждают, что подлодки класса Палтус регулярно загружали ракеты и боеголовки большой дальности в роSSийских портах, прежде чем снова исчезнуть под водой", - сообщает газета .

В публикации отмечается, что военно-морские эксперты Саттон и Питте считают, что есть веские основания утверждать о загрузке ракет "Калибр" и боеголовок на роSSийские подлодки в этих военно-морских портах.

Саттон, в частности, сказал, что "Незадолго до вторжения мы видели из открытых данных, как на борта субмарин загружали ракеты. Загрузки ракет продолжались и после начала вторжения".

Подлодки класса Палтус способны запускать ракеты типа "Калибр" из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.

Напомним, 22 апреля РФ выпустила три ракеты, которые могли попасть в ядерный реактор Южноукраинской АЭС.

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