Ищут ядерные боеголовки? Оккупанты отправили на место гибели "Москвы" необычное судно

В пятницу, 22 апреля, на месте затопления флагмана ЧФ РФ крейсера “Москва” весь день работали водолазы с корабля “Коммуна”, а ближе к вечеру к ним присоединилась подводная лодка.

Политолог Алексей Голобуцкий предположил, что водолазы ищут тактические ядерные боеголовки, которые могли быть на судне, когда оно пошло ко дну, информирует Апостроф.

“Вряд ли они в таком составе собрались отбирать законный обед у черноморских крабов. Их никогда не интересовали тела погибших, так и теперь вряд ли интересуют, чтобы так ради этого напрягаться.

Подозреваю, что столько ресурсов привлечено, потому что из "Москвы" посеяли что-то действительно серьезное. Возможно, даже тактические ядерные боеголовки. И именно их ищут водолазы”, – говорится в сообщении.

Также в соцсетях обратили внимание на то, что судну “Коммуна”, которое используется для водолазных работ в районе затопления “Москвы”, 110 лет. Оно было заложено в 1912-м. и спущено на воду в 1913 году, и, скорее всего является самым старым действующим роSSийским кораблем.

Необычная компоновка катамарана позволяет перевозить между корпусами небольшие подводные лодки. Однако по мере того, как подводные лодки росли в размерах и появлялись новые технологии, судно морально устарело.


Маргарита Лепс, Апостроф

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