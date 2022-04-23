На Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 8 атак оккупантов

В течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Наши воины нанесли значительные потери роSSийским оккупантам.

Об этом сообщает пресс-центр ОС на своей странице в Фейсбуке.

Украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, РоSSия продолжает авиаудары по Мариуполю. В Запорожском направлении враг безуспешно штурмовал район Зеленого Поля.

В Министерстве обороны сегодня сообщили, что РоSSия наступает в Восточной операционной зоне. Целью является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержание сухопутного коридора с Крымом.