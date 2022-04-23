Беларусь наращивает у границы с Украиной системы радиоэлектронной борьбы
Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь, информирует
Минск наращивает системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы у границы с Украиной в районах Гомельской области. Сохраняется угроза ракетных обстрелов. Об этом
По информации командования, в районах населённых пунктах Климовка и Дымамерки развернули системы постановки радиопомех подразделениями из состава 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы западного оперативного командования вооруженных сил республики Беларусь. Также в соседней стране была проведена тренировка очередных сил и средств противовоздушной обороны.
Кроме того, сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории республики Беларусь.
На Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ РФ продолжают осуществлять усиленную охрану украино-роSSийской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка войск неприятеля.