Австрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министр

Австрия готова поддержать любой набор санкций против РоSSии, кроме установки газового эмбарго. Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN .

«Если санкции ударят по вам сильнее, чем по стране, против которой они направлены, я думаю, что толку от них не будет», — сказал Бруннер.

По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от роSSийского газа, что у них «нет выбора».