Австрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министр

При этом, по словам политика, страна поддержит любые другие ограничения страны-агрессора, информирует ZN.ua.

Австрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министр
© Selfway

Австрия готова поддержать любой набор санкций против РоSSии, кроме установки газового эмбарго. Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN.

«Если санкции ударят по вам сильнее, чем по стране, против которой они направлены, я думаю, что толку от них не будет», — сказал Бруннер.

По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от роSSийского газа, что у них «нет выбора».


Дубенко Вадим, ZN.ua

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