Новостей.COM ⇒
2022-04-23
Австрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министр
При этом, по словам политика, страна поддержит любые другие ограничения страны-агрессора, информирует
© Selfway
Австрия готова поддержать любой набор санкций против РоSSии, кроме установки газового эмбарго. Об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью
«Если санкции ударят по вам сильнее, чем по стране, против которой они направлены, я думаю, что толку от них не будет», — сказал Бруннер.
По его словам, промышленность Австрии настолько зависит от роSSийского газа, что у них «нет выбора».
Дубенко Вадим, ZN.ua