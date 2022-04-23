Гарантии безопасности Украине не будут идентичны статье 5 устава НАТО — Джонсон

Обсуждаемый партнерами вариант гарантий безопасности для Украины не будет идентичным статье 5 устава НАТО. Скорее всего это будет обязательство поставок оружия, тренировки войск и снабжения разведданными. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, сообщает The Times.

«Это будет не так, как гарантии безопасности по статье 5 (договора НАТО — ред.), но это позволит украинцам убедиться, что их территории укреплены и будут неприступными в будущем», — сказал Джонсон.

В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США обсуждают с Киевом «заверения безопасности». При этом замгоссекретаря не стала раскрывать детали на уточняющий вопрос, можно ли назвать их гарантиями.

«Я сказала именно так, как сказала. И это все, что я могу сообщить публично», — заявила Нуланд.