"Путин не остановится 9 мая": Данилов рассказал, как избежать повторного нападения рф на Украину

У путина в Украине есть цели, которых он желает добиться.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент рф путин не собирается прекращать войну против Украины после сакральной для него даты 9 мая. У него здесь есть цели, которых он желает добиться.

Об этом рассказал в интервью "Суспільному".

Путин вместе со своими приближенными прописал план, как должно происходить "уничтожение" Украины. По мнению Данилова, планы на Украину были прописаны в рф задолго до нападения. Также он подчеркнул, что путин вместе с министром обороны рф Сергеем Шойгу прописали план по вывозу украинцев в концлагеря на территории россии.

"Мы осознаем, что путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста – уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", – сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО призвал к "дерусификации" Украины, иначе, по его словам, война может повториться через 10-15-20-30 лет. Только таким способом можна избежать повторения вторжения рф в Украину. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны.