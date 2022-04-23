На Львовщине отменили комендантский час в Пасхальную ночь

Во Львовской области отменили комендантский час в Пасхальную ночь.

Это предусмотрено приказом главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"В области в Пасхальную ночь с 23:00 23 апреля до 06:00 24 апреля комендантский час отменен", – говорится в сообщении ОВА.

Напомним, из-за войны с Россией ночных богослужений на Пасху в этом году во Львове проводить не будут. Ради безопасности никаких массовых мероприятий на Пасхальные праздники мэрия не будет организовывать.