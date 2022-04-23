Завтра может открыться гумкоридор из Мариуполя, - Верещук

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к мариупольцам, фактически ставшим заложниками оккупантов в заблокированном городе в своем Telegram .

"Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя:

Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя.

Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра "Порт-Сити".

Время сбора – в 10:00", – написала она.

Она призвала утром следить за официальными сообщениями, чтобы не упустить подтверждения.

"Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится ", – добавила Верещук.