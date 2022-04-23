Politico: В шестой пакет санкций ЕС против РоSSии может войти "определенная форма запрета на нефть"

Европейский Союз разрабатывает планы шестого пакета санкций против РФ , в который должны включить "определенную форму запрета на импорт роSSийской нефти". Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

По их словам, новые меры также, возможно, будут предусматривать отключение большего количества роSSийских банков от платежной системы SWIFT.

Планы по шестому пакету санкций собираются представить странам Евросоюза в начале следующей недели, отметили источники.

Ранее Украина официально обратилась к Секретариату Энергетического Сообщества, Европейскому Союзу и странам участницам Договора об Энергосотрудничестве с предложением ввести запрет на импорт энергоресурсов из РФ .

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в шестой пакет санкций ЕС войдет эмбарго на роSSийскую нефть.

О том, что рано или поздно Евросоюзу придется принять меры против импорта газа и нефти из РоSSии, заявлял председатель Европейского совета Шарль Мишель.