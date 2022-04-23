Politico: В шестой пакет санкций ЕС против РоSSии может войти "определенная форма запрета на нефть"
Он также, вероятно, будет предусматривать отключение большего количества банков РФ от SWIFT, информирует
Европейский Союз разрабатывает планы шестого пакета санкций против РФ, в который должны включить "определенную форму запрета на импорт роSSийской нефти". Об этом сообщает
По их словам, новые меры также, возможно, будут предусматривать отключение большего количества роSSийских банков от платежной системы SWIFT.
Планы по шестому пакету санкций собираются представить странам Евросоюза в начале следующей недели, отметили источники.
Ранее Украина официально обратилась к Секретариату Энергетического Сообщества, Европейскому Союзу и странам участницам Договора об Энергосотрудничестве с предложением ввести запрет на импорт энергоресурсов из РФ.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в шестой пакет санкций ЕС войдет эмбарго на роSSийскую нефть.
О том, что рано или поздно Евросоюзу придется принять меры против импорта газа и нефти из РоSSии, заявлял председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Ликвидировать зависимость от роSSийского газа и нефти неоднократно призывал премьер Британии Борис Джонсон: он считает, что РоSSия позволяет себе нападать на другие страны, потому что уверена: западные страны зависят от ее нефти и газа и не смогут нормально противостоять ее действиям. Чтобы снизить зависимость от газа РФ, Германия договорилась о сотрудничестве в энергетике с Катаром.