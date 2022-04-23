У гражданских и раненых военных на "Азовстали" заканчивается вода - Денисова

У гражданских и раненых военных, находящихся на территории завода "Азовсталь", заканчивается вода. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram .

Мариуполь в осаде уже 51 сутки. Армия РоSSийской Федерации обстреливает и бомбит город, не допускает гуманитарной помощи, а также производит принудительную депортацию мариупольцев в РоSSию.

"У них заканчивается питьевая вода, мало еды, люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. Дети на грани истощения и нуждаются в всесторонней помощи", - сообщает Денисова.

По ее словам, в укрытиях завода "Азовсталь" находятся около 1000 мирных жителей, среди которых есть пожилые люди, женщины и много детей. Также там находятся около 500 раненых военных.

"В интернете распространяется много фото и видео с доказательствами того, как мариупольцы пытаются выжить и сохранить самое ценное - жизнь своих детей. На этих видео женщины и дети рассказывают о сложной жизни под землей и заветной мечте – выйти из бомбоубежища", – добавила омбудсменко.