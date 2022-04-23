Ближайшие четыре недели: в кулуарах Белого дома заговорили об исходе ситуации в Украине

США, Белый дом, санкции

Издание The New York Times пишет, что ближайшие четыре недели определят окончательный исход войны.

Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена, отмечает – если россия сможет прорваться на восток, у путина будет больше возможностей представить так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех и заявить, что он обеспечил защиту пророSSийскому меньшинству Украины.

По их словам, тогда он мог бы добиваться прекращения огня, но при этом имел бы возможность использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

переговоры между Украиной и РФ

Но если украинские военные смогут остановить наступление россии на Донбассе, путин столкнется с жестким выбором: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на года, или всерьез вести переговоры для восстановления мира. По словам официальных лиц, первый вариант может означать полную национальную мобилизацию и является политически рискованным для путина.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска


Галина Струс, politeka.net

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