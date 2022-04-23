Зеленский призвал обезвреживать коллаборантов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированной территории к сопротивлению и обезвреживанию коллаборантов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ежедневном видеообращении.

"Еще раз подчеркиваю: при любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Не помогайте им. Обезвреживайте коллаборантов", - сказал он.

При этом президент отметил, что верит, что Украина сможет вернуть контроль над своими территориями на юге государства, и на востоке: "Во всех районах, куда под флагом РоSSии занесли деградацию, разрушение и смерть. Но это зависит от того, насколько едины мы все будем в противодействии роSSийскому вторжению".

Он также призвал к единству.

"Если вы за границей – поддерживайте Украину. Если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы. Если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь сделать оккупантам больше проблем. Вооруженные Силы Украины – это наш фундамент. Но на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства. Единства всех украинцев, которые борются за жизнь и против смерти. Против роSSийского нашествия", - сказал Владимир Зеленский.