Зеленский: территория, на которой РоSSии стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама РоSSия

Местом, где действительно принижаются права русскоязычного населения, является территория РоSSии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ежедневном видеообращении.

При этом он упомянул о том, что, со ссылкой на роSSийских военных была распространена новость, якобы их задача сейчас - установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоговорящих.

"Хотя, если быть честным, то территория, на которой РоSSии стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама РоSSия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь", - сказал он.

При этом глава украинского государства напомнил о многочисленных фактах мародерства роSSийских военных в Украине.

"Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь - украсть унитаз и умереть", - добавил он.