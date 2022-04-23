"Украина сама стала эталоном": эксперт рассказал, почему боеспособности ВСУ намного выше, чем у половины стран НАТО
Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.
По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции. Такое заявление сделал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, передает
Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.
«Более чем убежден, что сегодня уже никто Путина не боится, даже с ржавой ядерной кнопкой. И в этом заслуга исключительно ВСУ. Они показали, что не существует никакой армии РФ. Есть сборище убийц и насильников», – подчеркнул Романюк.
По словам эксперта, ранее страны не хотели сильно вооружаться, так как надеялись на адекватность переговоров с рф.
Теперь, когда Запад осознал, чем является режим в россии и какие возможности имеет армия Украины, НАТО следует четко объяснить, какие у них критерии и кто им подходит.
«Украина сама стала эталоном, критерием для вступления в НАТО, поскольку уровень боеспособности ВСУ намного выше, чем половины стран НАТО вместе взятых» - отмечает эксперт.
Мы писали, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году.
"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы", - считает Свириденко.