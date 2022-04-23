"Украина сама стала эталоном": эксперт рассказал, почему боеспособности ВСУ намного выше, чем у половины стран НАТО

Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.

По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США , Великобритании и Турции. Такое заявление сделал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, передает Обозреватель.

Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.

«Более чем убежден, что сегодня уже никто Путина не боится, даже с ржавой ядерной кнопкой. И в этом заслуга исключительно ВСУ. Они показали, что не существует никакой армии РФ . Есть сборище убийц и насильников», – подчеркнул Романюк.

По словам эксперта, ранее страны не хотели сильно вооружаться, так как надеялись на адекватность переговоров с рф.

Теперь, когда Запад осознал, чем является режим в россии и какие возможности имеет армия Украины, НАТО следует четко объяснить, какие у них критерии и кто им подходит.

«Украина сама стала эталоном, критерием для вступления в НАТО, поскольку уровень боеспособности ВСУ намного выше, чем половины стран НАТО вместе взятых» - отмечает эксперт.

Мы писали, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году.