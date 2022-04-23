Знаете, кажется, самая большая мечта россиян теперь - украсть унитаз и умереть, - Зеленский

Знаете, кажется, самая большая мечта россиян теперь - украсть унитаз и умереть, - Зеленский
Фото: ОПУ

Глава украинского государства иронически напомнил о многочисленных фактах мародерства роSSийских военных в Украине.

Это президент Украины Владимир Зеленский сделал в ежедневном видеообращении.

"Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь - украсть унитаз и умереть", - добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский перед этим отметил, что местом, где действительно принижаются права русскоязычного населения, является территория РоSSии.

"Территория, на которой РоSSии стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама РоSSия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-нибудь, что напоминает нормальную жизнь", - сказал он.

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