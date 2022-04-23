Юристы рассказали, как действовать, если пограничники не выпускают из страны даже при наличии оснований для выезда

В случае, если пограничники не пропускают на границе даже при наличии подтверждения оснований для выезда, следует обратиться к начальнику пункта пропуска или на горячую линию Госпогранслужбы. Об этом говорится в статье Ассоциации юристов Украины для ZN.UA.

"Вам нужно обратиться к начальнику пункта пропуска с требованием разъяснений или на горячую линию Госпогранслужбы: 1598 (для звонков с мобильного) или +38(044)527-63-63 (для звонков из-за границы)", - отмечают юристы.

Они также советуют вызвать полицию и зафиксировать нарушения в протоколе.