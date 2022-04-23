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2022-04-23
Юристы рассказали, как действовать, если пограничники не выпускают из страны даже при наличии оснований для выезда
Важно обратиться в уполномоченные органы с требованием разъяснить ситуацию, информирует
© Державна прикордонна служба України/Facebook
В случае, если пограничники не пропускают на границе даже при наличии подтверждения оснований для выезда, следует обратиться к начальнику пункта пропуска или на горячую линию Госпогранслужбы. Об этом говорится в статье Ассоциации юристов Украины для ZN.UA.
"Вам нужно обратиться к начальнику пункта пропуска с требованием разъяснений или на горячую линию Госпогранслужбы: 1598 (для звонков с мобильного) или +38(044)527-63-63 (для звонков из-за границы)", - отмечают юристы.
Они также советуют вызвать полицию и зафиксировать нарушения в протоколе.
Елизавета Чижик, ZN.ua