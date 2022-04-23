В РФ арестовали оппозиционера Кара-Мурзу за "фейки" о войне в Украине

В Москве арестовали общественного деятеля и журналиста Владимира Кара-Мурзу, подозреваемого в якобы распространении "фейков" о роSSийской армии. Об этом сообщает " Интерфакс ".

Арест был произведен после того, как он, выступая перед членами Палаты представителей Штата Аризона, США рассказал о бомбардировке Россией жилых районов и объектов социальной инфраструктуры в Украине.

Басманный суд Москвы принял удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Кара-Мурзы до 12 июня 2022 года. Адвокат Вадим Прохоров намерен обжаловать это решение. По его словам, Кара-Мурзи пока обвиняют один эпизод в распространении "фейков" о вооруженных силах РФ – именно его выступление в Палате представителей штата Аризона 15 марта.

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США , действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию" о том, что ВС РФ якобы проводят бомбардировки "жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ", а также применяют иные запрещенные средства и методы ведения войны в ходе специальной военной операции на территории Украины. Тем самым оппозиционер "причинил существенный вред интересам РФ ".

Санкция по этой статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет тюрьмы. До задержания Кара-Мурза находился под административным арестом, назначенным за неповиновение полиции.