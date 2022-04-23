Украине из США начали поступать системы залпового огня — Нуланд

Реактивное оружие вместе с артиллерией входит в пакет помощи США, информирует ZN.ua.

Украине из США начали поступать системы залпового огня — Нуланд
© Операция Объединенных сил / Facebook

В Украину из Соединенных Штатов Америки, несмотря на угрозы РоSSии, начали поступать реактивные системы залпового огня (РСЗО). Кроме того, Вашингтон ведет переговоры с союзниками, чтобы в Украину поступило как можно больше реактивных систем. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью «Европейской правде».

РСЗО и артиллерия указаны в последнем пакете помощи от США. При этом она добавила, что реактивные системы залпового огня уже доставляются на территорию Украины.

«Системы РСЗО мы уже поставляем», — сказала Нуланд.

Также, по словам замгоссекретаря США, Вашингтон ведет активную работу с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить поставки Киеву как можно большее количество реактивных систем залпового огня.

Относительно украинской военной авиации, Нуланд уточнила, что несколько стран НАТО уже передают Украине составляющие, которые позволяют ей поднять в воздух больше самолетов.

«И у вас сейчас больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно потому, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, работающие над самолетами; а кроме этого, есть множество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию», — заявила заместитель госсекретаря.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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