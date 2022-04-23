РоSSия может привлечь к боям на востоке Украины более 1000 вагнеровцев – чиновник НАТО

Москва отправляет наемников (в том числе иностранцев), чтобы восполнить потери.

РоSSия может привлечь к боям на востоке Украины более 1000 вагнеровцев – чиновник НАТО
Фото: СБУ

РоSSия применяет наемников частной военной компании "Вагнер" и может привлечь к боям на востоке Украины более 1000 наемников.

Об этом высокопоставленный чиновник НАТО сказал на брифинге, сообщает Радио Свобода.

“Мы уже видели, что роSSийская частная военная компания “Вагнера” действует на востоке Украины, и мы ожидаем, что они отправят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для совершения боевых операций. И высока вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или в Сирии”, – предположил собеседник журналистов.

Он добавил, что пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы восполнить потери, пока неизвестно, как эти группы будут интегрироваться в находящиеся в Украине роSSийские подразделения и как это повлияет на их боевую эффективность.

Говоря вообще о ситуации в Украине, чиновник озвучил мнение, что Владимир Путин "допустил серьезные просчеты".

"РоSSия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи к празднованиям годовщины Дня победы 9 мая. И это может повлиять на то, как быстро и под каким давлением они будут пытаться осуществлять свои операции перед этим днем”, – добавил он.

Представитель Альянса также указал на логистические сложности русской армии, а также отсутствие импульса для движения вперед и низкий моральный дух.

По данным НАТО, РоSSия имеет более 80 батальонных тактических групп в Украине. Текущие действия РоSSии на Донбассе, где ее войска пытаются продвигаться в сторону Краматорска, указывают на предстоящие еще более агрессивные операции.

Напомним, по данным британской разведки, РоSSия отправила в Украину тысячу наемников ЧВК "Вагнер".

20 апреля стало известно, что воины 24 ОМБр имени короля Даниила у Попасной уничтожили "вагнеровцев".

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