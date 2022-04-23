Министры культуры из более чем 20 стран мира посетили Украинский павильон на Венецианской биеннале

Это было инициативой министра культуры Италии Дарио Франческини.

Министры культуры из более чем 20 стран мира выразили солидарность с Украиной на Венецианской биеннале.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Они по инициативе министра культуры Италии Дарио Франческини посетили Украинский павильон.

t.me/mkipu
t.me/mkipu

Напомним, Венецианская биеннале откроется 23 апреля. В этот же день откроется украинский павильон, который продлится до 27 ноября. Каждый месяц там планируют показывать современные работы украинских художников, которые будут воспроизводить реалии войны в Украине.

Венецианская биеннале La Biennale di Venezia – одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит каждые два нечетных года в Венеции. В рамках биеннале проводятся Венецианский кинофестиваль и Венецианский фестиваль архитектуры. Украина принимает участие в Венецианской биеннале с 2001 года.

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