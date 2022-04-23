Министры культуры из более чем 20 стран мира посетили Украинский павильон на Венецианской биеннале

Министры культуры из более чем 20 стран мира выразили солидарность с Украиной на Венецианской биеннале.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Они по инициативе министра культуры Италии Дарио Франческини посетили Украинский павильон.

t.me/mkipu

Напомним, Венецианская биеннале откроется 23 апреля. В этот же день откроется украинский павильон, который продлится до 27 ноября. Каждый месяц там планируют показывать современные работы украинских художников, которые будут воспроизводить реалии войны в Украине.

Венецианская биеннале La Biennale di Venezia – одна из ведущих выставок современного искусства, которая проходит каждые два нечетных года в Венеции. В рамках биеннале проводятся Венецианский кинофестиваль и Венецианский фестиваль архитектуры. Украина принимает участие в Венецианской биеннале с 2001 года.